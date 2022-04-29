Anasayfa Video Galeriler Gündem Şile'de otel havuzu hayvanlar için mezar oldu Şile'de otel havuzu hayvanlar için mezar oldu 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 16:50 Şile'de yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan eski otelin kapalı havuzu sokak hayvanları için adeta mezar oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626bed2f8fbd567f56052f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hemşireye makasla saldırdı: O anlar saniye saniye kamerada Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı Hayranlarına müjde: Açlık Oyunları'nın yenisi geliyor Cep telefonu patlayıp alev aldı; o anlar kamerada İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu