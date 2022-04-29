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Şile'de otel havuzu hayvanlar için mezar oldu

Şile'de yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan eski otelin kapalı havuzu sokak hayvanları için adeta mezar oldu.

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