  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Ağustos 2017 14:45

Şiledeki nem izdihamı havadan görüntülendi

İstanbul’da nemin yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar, Şile Sahili’ne akın etti. Çareyi denize girmekte bulan vatandaşlar, sahilde araçlarını park edecek yer bulamadı, tüm bu izdiham havadan görüntülendi.

Video Galeri
Bölüğün maskotu minik kediden Mehmetçiğe masaj
Bölüğün maskotu minik kediden Mehmetçiğe masaj
Video Galeri
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Video Galeri
Ankarada yangın: Çok sayıda iş yeri küle döndü
Ankarada yangın: Çok sayıda iş yeri küle döndü
Video Galeri
Kültür ve Sanat Festivalinde görkemli final
Kültür ve Sanat Festivalinde görkemli final
Video Galeri
Temizliğe gitmesi yasaklanan kadın iş istiyor
Temizliğe gitmesi yasaklanan kadın iş istiyor
Video Galeri
Bin TL kredi ile 15 işçinin patronu oldu
Bin TL kredi ile 15 işçinin patronu oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM