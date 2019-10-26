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  3. 26 Ekim 2019 15:15

Şili tarihinin en büyük protestosunda 7. gün

Güney Amerika ülkesi Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan protestolar 7. gününde devam ediyor. Ülke genelindeki gösterilere 1 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor.

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