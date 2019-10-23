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  3. 23 Ekim 2019 18:50

Şili'de protestocular marketi yağmaladı

Şili'de 15 gündür devam eden şiddetli protestolar nedeniyle birçok süpermarket ve fabrika yağmalanmaya devam ediyor. Vatandaşların yağma görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

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