  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Haziran 2017 19:45

Şilideki eylemler pahalıya mal oldu

Şili’nin başkenti Santiago’da 1 Haziran’dan bu yana Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'e karşı düzenlenen gösterilerin, belediyeye maliyetinin yaklaşık 470 bin lirayı bulduğu ifade edildi.

Video Galeri
Yaşlı adama acımasızca vurdu!
Yaşlı adama acımasızca vurdu!
Video Galeri
Gaziantepte bıçaklı, pompalı kavga: 9 yaralı
Gaziantepte bıçaklı, pompalı kavga: 9 yaralı
Video Galeri
Bu keçi civciv yiyor
Bu keçi civciv yiyor
Video Galeri
Şampiyonluk turunda yaralanan taraftarlardan haber var
Şampiyonluk turunda yaralanan taraftarlardan haber var
Video Galeri
Silopide silah ve mühimmat ele geçirildi
Silopide silah ve mühimmat ele geçirildi
Video Galeri
Mahsur kalan dağcı donmak üzereyken kurtarıldı
Mahsur kalan dağcı donmak üzereyken kurtarıldı