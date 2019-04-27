Silifke’de erik ihracatı üreticinin yüzünü güldürüyor
27 Nisan 2019 16:15
Silifke’de erik ihracatı üreticinin yüzünü güldürüyor
Mersin’in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında Ankara ve İstanbul’a gönderilen can eriğinin ihracatına başlandı. Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan erikler, eleklerden büyüklüklerine göre ayrıldıktan sonra kilosu 8 ila 14 liradan alıcı buluyor. Özel olarak çuvallanan erikler ise iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran’a ihraç...