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  3. 26 Eylül 2019 15:55

Silivri Devlet Hastanesi tahliye ediliyor

İstanbul'un tamamında hissedilen ve şiddeti 6 olarak ölçülen büyük depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi tahliye ediliyor.

Video Galeri
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
Video Galeri
İstanbul'da deprem kamerada
İstanbul'da deprem kamerada
Video Galeri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?
Video Galeri
İstanbul Eyüp'te deprem anı kamerada
İstanbul Eyüp'te deprem anı kamerada
Video Galeri
İstanbul'da deprem anı kamerada 13 - Dailymotion Video
İstanbul'da deprem anı kamerada 13 - Dailymotion Video
Video Galeri
Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
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