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  3. 25 Aralık 2019 13:10

Silivri'de bir kadının cinnet çığlıkları!

Silivri sahilinde bir bahçede bağlı halde bulunan köpek, silahla vurularak öldürüldü. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.

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