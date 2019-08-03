  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Ağustos 2019 19:10

Silivri’de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan yangın

Silivri’de işçilerin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Altınorak mevkiinde bir inşaat firmasına ait barakalarda yangın çıktı. İşçilerin kaldığı 2 katlı barakalardan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay...

Video Galeri
Bir otobüs yangını daha
Bir otobüs yangını daha
Video Galeri
Sultanahmet Meydanı’nda motosiklet şov
Sultanahmet Meydanı’nda motosiklet şov
Video Galeri
THY yolcu uçağı savaş alanına döndü
THY yolcu uçağı savaş alanına döndü
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Sakarya’nın saklı kalmış cennetine yoğun ilgi
Sakarya’nın saklı kalmış cennetine yoğun ilgi
Video Galeri
Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor
Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM