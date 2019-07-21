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  3. 21 Temmuz 2019 17:20

Silivri’de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı

Silivri’de çatısında tadilat yapılan evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat yapılan bir evine çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin üst katını sardı....

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