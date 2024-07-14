Anasayfa Video Galeriler Gündem Silivri'de yangın paniği Silivri'de yangın paniği 14 Temmuz 2024 Pazar Saat: 16:36 İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6693d4639b7ad3a66f0b7113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı Yine Atatürk heykeli, yine saldırı İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar Sahilde güneşlenen tatilcilere domuz sürüsü şoku Komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit savurdu Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün TEM'de tanker devrildi; yol kapandı