Silivri'de yangın paniği

İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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