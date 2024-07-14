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Silivri'de yangın paniği

İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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