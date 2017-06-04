  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Haziran 2017 17:45

Silopide silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Video Galeri
Yaşlı adama acımasızca vurdu!
Yaşlı adama acımasızca vurdu!
Video Galeri
Şilideki eylemler pahalıya mal oldu
Şilideki eylemler pahalıya mal oldu
Video Galeri
Gaziantepte bıçaklı, pompalı kavga: 9 yaralı
Gaziantepte bıçaklı, pompalı kavga: 9 yaralı
Video Galeri
Bu keçi civciv yiyor
Bu keçi civciv yiyor
Video Galeri
Şampiyonluk turunda yaralanan taraftarlardan haber var
Şampiyonluk turunda yaralanan taraftarlardan haber var
Video Galeri
Mahsur kalan dağcı donmak üzereyken kurtarıldı
Mahsur kalan dağcı donmak üzereyken kurtarıldı