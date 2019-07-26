  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Temmuz 2019 16:00

Silopi’de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, PKK’lı teröristler tarafından yol kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Olay bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Ortaköy’de bulunan askeri yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin ateşle karşılık...

Video Galeri
Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı
Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı
Video Galeri
Mersin’de orman yangını
Mersin’de orman yangını
Video Galeri
58’incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali başladı
58’incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali başladı
Video Galeri
Endonezya’da volkan patladı
Endonezya’da volkan patladı
Video Galeri
Fabrika yangını kontrol altına alındı
Fabrika yangını kontrol altına alındı
Video Galeri
F-35’i vermiyor musunuz, biz de tedbirimizi alırız
"F-35’i vermiyor musunuz, biz de tedbirimizi alırız"
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM