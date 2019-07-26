Silopi’de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralı
26 Temmuz 2019 16:00
Silopi’de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralı
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, PKK’lı teröristler tarafından yol kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Olay bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Ortaköy’de bulunan askeri yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin ateşle karşılık...