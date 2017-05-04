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  3. 04 Mayıs 2017 15:15

Silopide zırhlı araç eve çarptı: 2 çocuk öldü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının bir eve çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.

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