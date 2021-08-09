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  4. Şimdi de Kent Ormanı'nı yaktılar! 3 kişi yakalandı

Şimdi de Kent Ormanı'nı yaktılar! 3 kişi yakalandı

Diyarbakır'daki Kent Ormanı, yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi tarafından kundaklandı. Ormanı yakmaya çalışan 4 kişiden 3'ü polis tarafından yakalandı.

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