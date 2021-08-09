Anasayfa Video Galeriler Gündem Şimdi de Kent Ormanı'nı yaktılar! 3 kişi yakalandı Şimdi de Kent Ormanı'nı yaktılar! 3 kişi yakalandı 09 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 22:55 Diyarbakır'daki Kent Ormanı, yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 kişi tarafından kundaklandı. Ormanı yakmaya çalışan 4 kişiden 3'ü polis tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6111882d8d423258a5541b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı İstanbul'da kayıp kızların son görüntüsü ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya düğünde kurtlarını döktü Şarkıcı Güllü'nün olaylı gecesi Ece Üner ile Susma programı başladı Kendisini uyaran engelli adamı darp etti Oğulcan Engin'in motosikleti böyle çalındı Asansörde ölüm kalım savaşı kamerada! İnanılmaz görüntüler Orman yangını çıkaran kundakçı kamerada