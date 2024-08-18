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  4. Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları

Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları

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Muğla'da çıkan eş zamanlı orman yangınlarına ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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