Anasayfa Video Galeriler Gündem Şimdi PKK düşünsün! ''Eren Kış-4 Operasyonu'' başlatıldı Şimdi PKK düşünsün! ''Eren Kış-4 Operasyonu'' başlatıldı 16 Kasım 2021 Salı Saat: 11:51 Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik, 1240 kişilik personel ile Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6193712e6c7231497779eeeb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor'' Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon açıklaması Devlet başkanına suikastten aranan kişi İstanbul'da yakalandı 6 gün önce kaybolan Müslüme ile ilgili korkunç şüphe! AK Partili vekilden asgari ücret açıklaması: ''Onu düşünenler düşünsün'' Bilim Kurulu üyesinden 4. doz aşı ve yeni kısıtlama açıklaması Levent Gültekin'den skandal çıkış: ''Başörtülüler özür dilesin'' AK Parti'den Özhaseki'den canlı yayında LGBT sorusuna dikkat çeken yanıt Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, kızları Melisa için karşı karşıya