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  4. Şimdi PKK düşünsün! ''Eren Kış-4 Operasyonu'' başlatıldı

Şimdi PKK düşünsün! ''Eren Kış-4 Operasyonu'' başlatıldı

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik, 1240 kişilik personel ile Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı.

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