Simge Sağın sahnede gözyaşları içinde kaldı

Güzel ve ünlü şarkıcı Simge Sağın, Antalya'daki konserinde kendisini izlemeye gelenler hep bir ağızdan şarkısını söylemeye başlayınca sahnede duygusal anlar yaşadı.

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