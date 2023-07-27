Anasayfa Video Galeriler Gündem Simge Sağın sahnede gözyaşları içinde kaldı Simge Sağın sahnede gözyaşları içinde kaldı 27 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 13:40 Güzel ve ünlü şarkıcı Simge Sağın, Antalya'daki konserinde kendisini izlemeye gelenler hep bir ağızdan şarkısını söylemeye başlayınca sahnede duygusal anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c2499d467dc842d627a347" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik geliyor! Manisa'da orman yangını Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, erkekler ayıramadı 9 saat süren orman yangınından geriye bu kaldı Araç taşıyan dev gemide yangın! 2 gündür söndürülemedi Yangındaki ölüm kalım mücadelesi kamerada Otoyolda eli silahlı çıplak dehşeti! Araçlara ateş açtı Sürücülerin kavgasında yumruklar konuştu Kadınların ''Sapık var'' çığlıklarına koştular! Suriyeli tacizciye meydan dayağı