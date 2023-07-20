Anasayfa Video Galeriler Gündem Simge Sağın'dan bikinili konser Simge Sağın'dan bikinili konser 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 08:45 Sahnelerin en güzel isimlerinin başında gelen güzel şarkıcı Simge Sağın yaz konserlerine devam ederken son konserine bikini ile çıkıp sahneyi salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b8c9f1df66751ea5198353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uludağ Özel Harekat'a emanet Bir ilimiz çekirge istilası altında! Bakanlık ilaç gönderdi Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri liderine de TOGG hediye etti Minibüste bıçaklı dehşet! ''Taciz var'' dedi, dehşet saçtı Yunanistan'da OHAL ilan edildi İstanbul'da vahşet! 2 sevgili evlerinde ölü bulundu! Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama Muğla'da orman yangını Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak