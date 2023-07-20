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Simge Sağın'dan bikinili konser

Sahnelerin en güzel isimlerinin başında gelen güzel şarkıcı Simge Sağın yaz konserlerine devam ederken son konserine bikini ile çıkıp sahneyi salladı.

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