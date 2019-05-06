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  3. 06 Mayıs 2019 14:30

Simit satan çocuğa gençlerden sürpriz !

Diyarbakır'da harçlığını çıkarmak için sokaklarda simit satan küçük Taylan'a doğum gününde hiç unutamayacağı bir sürpriz yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

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