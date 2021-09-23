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  4. Şimşekler geceyi aydınlattı! Korku dolu görsel şölen kamerada

Şimşekler geceyi aydınlattı! Korku dolu görsel şölen kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimşekler görsel şölen oluşturdu. Körfezde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.

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