Anasayfa Video Galeriler Gündem Şimşekler geceyi aydınlattı! Korku dolu görsel şölen kamerada Şimşekler geceyi aydınlattı! Korku dolu görsel şölen kamerada 23 Eylül 2021 Perşembe Saat: 11:05 Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimşekler görsel şölen oluşturdu. Körfezde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614c3552933d1100e971aa43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor Skandal itiraf: ''Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı'' Cübbeli Ahmet: ''Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin'' Cehenneme açılan kapı! Yanardağ felaketi havadan görüntülendi İstanbul trafiğinde yağış kabusu! Trafik durma noktasında Sokakta kalan üniversitelilere 4 ilde polis müdahalesi Bodrum’da genç kızı felç bırakan %100 kusurlu ABD askeri serbest Cübbeli Ahmet ''sır cinayeti'' canlı yayında kabul etti Ünlü şef Arda Türkmen evlendi