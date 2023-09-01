Şimşekler İstanbulluları uyutmadı!

İstanbul'da gece yarısı başlayan ve sabaha kadar devam eden şimşek ve gök gürültüleri İstanbulluları uyutmadı.

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