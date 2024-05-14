Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 10:00 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66430c270204ffc50508fdb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alkollü trafik canavarını yolcular ihbar etti Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti Eli levyeli trafik magandası kamerada: Seyir halinde saldırdı Bu sözler olay olur: ''Özgür Özer dini nikah kıydı'' Hatay’da oluşan hortum kamerada Mayıs ayının ortasında kar esareti Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti İki organize suç örgütü daha çökertildi Müge Anlı'ya cinayet itirafı: Canlı yayın bitti, itiraf geldi, ceset bulundu