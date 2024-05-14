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  4. Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı

30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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