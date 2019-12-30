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  3. 30 Aralık 2019 10:50

Sinan Aygün CHP’den istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarındaki 'rüşvet' tartışmasının ardından Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

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