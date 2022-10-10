Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinan Engin canlı yayında bardak fırlattı Sinan Engin canlı yayında bardak fırlattı 10 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 17:40 Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamayıp bardak kırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63442ed26b00e775657251b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler İstanbul'dan! Çıplak halde kendini sokağa attı Bankayı el bombasıyla havaya uçurdu Bartın'da peş peşe 7 hortum oluştu Sur Kültür Yolu Festivali'nde muhteşem gece: Binlerce kişi akın etti Antalya'da orman yangını Atatürk'ün vefat ettiği oda 10 Kasım'a hazırlanıyor! Saf su ve pamukla ince temizlik Uyuşturucu bulunan cenaze aracının sahibi Albayrak ailesinin damadı çıktı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama Bakan Nebati'den ''Zor durumdayız'' diyen esnafa yanıt