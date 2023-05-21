  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sinan Oğan canlı yayında çok sinirlendi

Sinan Oğan canlı yayında çok sinirlendi

Güncelleme:

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan Sinan Oğan, programda soyadının yanlış yazılmasına "Hakaret edici ifade kullanıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
HÜDA Par mitinginde Hizbullah bayrağı açtılar
İstanbul'da polise saldırı! 4 kişi gözaltında
A Haber'den Kılıçdaroğlu'na akılalmaz sansür
Sosyal medya fenomeninin yeni aldığı lüks aracı bu hale geldi
Adana'da şiddetli deprem
Şehre inen yabani hayvanlar kameraya yakalandı
Erdoğan: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik
Bu skandal sözler bir imama ait: ''28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın''
Barajda tekne battı: 1 kişi kayıp