Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinan Oğan canlı yayında çok sinirlendi Sinan Oğan canlı yayında çok sinirlendi 21 Mayıs 2023 Pazar Saat: 23:15 Güncelleme: 21 Mayıs 2023 Pazar 23:15 Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan Sinan Oğan, programda soyadının yanlış yazılmasına "Hakaret edici ifade kullanıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646a7bd85b6f7473f53cd2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HÜDA Par mitinginde Hizbullah bayrağı açtılar İstanbul'da polise saldırı! 4 kişi gözaltında A Haber'den Kılıçdaroğlu'na akılalmaz sansür Sosyal medya fenomeninin yeni aldığı lüks aracı bu hale geldi Adana'da şiddetli deprem Şehre inen yabani hayvanlar kameraya yakalandı Erdoğan: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik Bu skandal sözler bir imama ait: ''28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın'' Barajda tekne battı: 1 kişi kayıp