Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması 14 Mayıs 2023 Pazar Saat: 23:40 Güncelleme: 14 Mayıs 2023 Pazar 23:40 Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yaptığı açıklamada, ''Seçimler büyük ihtimalle ikinci tura kalacak'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64614738af5d827f5d60c6eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oy sayımında bıçaklı kavga: Yaralılar var YSK Başkanı açıkladı; yayın yasağı kalktı! Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı Bahçeli'nin arkasından kalp işareti yaptı Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü ''Dünyanın en uzun boylu kadını'' oyunu böyle kullandı Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı Tarihi gün sandık yemini ile başladı