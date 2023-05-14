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Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yaptığı açıklamada, ''Seçimler büyük ihtimalle ikinci tura kalacak'' dedi.

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