Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinan Oğan'dan seçim açıklaması: İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan seçim açıklaması: İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek? 28 Mart 2023 Salı Saat: 16:35 Türkiye'de seçimlere günler kalırken Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan önemli açıklamalar geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6422ed1a3971d75dd47df673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde kaybettiği annesinin ısrarı hayatını kurtardı Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü! Bina tahliye edildi Kansere yakalandı, pes etmedi, kendi işinin patronu oldu İstanbul'da genç kadına güpegündüz silahlı saldırı kamerada Kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı: Son anda kurtuluş kamerada! Kılıçdaroğlu'nun ilk seçim vaadi bu oldu Usta oyuncu Köksal Engür'e veda! Ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraflar İtiraf ettiği cinsel istismarı reddetti: ''Rızasıyla seviştim''