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  4. Sinan Oğan'dan seçim açıklaması: İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek?

Sinan Oğan'dan seçim açıklaması: İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek?

Türkiye'de seçimlere günler kalırken Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan önemli açıklamalar geldi.

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