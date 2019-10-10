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  3. 10 Ekim 2019 14:55

Sinangog saldırısını canlı yayınlamış !

Almanya'da dün bir sinagoga yönelik silahlı saldırıda bulunan ve 2 kişiyi öldüren saldırganın, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ortaya çıktı.

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