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  4. Sınav esnasında okul çöktü: 16 öğrenci öldü

Sınav esnasında okul çöktü: 16 öğrenci öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir okulun sınav esnasında çökmesi sonucu 16 öğrenci hayatını kaybetti.

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