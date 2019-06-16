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  3. 16 Haziran 2019 11:45

Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti

Sakarya’da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS ikinci oturumuna girecek olan ve evrağını unutan öğrencinin yardımına polisler yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala okulun bahçesine koşarak gelen polis, kendi elleriyle evrağı sınava girecek öğrenciye teslim etti. Sakarya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu için adaylar, sınava giriş...

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