  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Haziran 2017 17:15

Sınav stresi bu defa veliyi hastanelik etti

Aydın’da kızını LYS'ye getiren bir baba sınav stresine dayanmayınca okulun bahçesinde yığılıp kaldı.

Video Galeri
Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı
Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı
Video Galeri
Teröristler böyle teslim oldu
Teröristler böyle teslim oldu
Video Galeri
Alev alan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
Alev alan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
Video Galeri
Yazılım dahisi Marco: Çocuklarınızı bilgisayar oyunlarından tamamen uzaklaştırmayın
Yazılım dahisi Marco: Çocuklarınızı bilgisayar oyunlarından tamamen uzaklaştırmayın
Video Galeri
Erdoğandan Adalet yürüyüşü yorumu
Erdoğandan Adalet yürüyüşü yorumu
Video Galeri
Hüseyin Çapkın Metris Cezaevine getirildi
Hüseyin Çapkın Metris Cezaevine getirildi