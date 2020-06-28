  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Haziran 2020 16:10

Sınava giden genç kıza maske cezası

Bursa'nın İznik ilçesinde YKS sınavına gitmek için evinden çıkan gen öğrenciye, maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.

Video Galeri
Kapodokya'da tarihi kiliseye giden köprü yıkıldı
Kapodokya'da tarihi kiliseye giden köprü yıkıldı
Video Galeri
Yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi
Video Galeri
Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
Video Galeri
Teslim olan turuncu listedeki teröristten itiraflar
Teslim olan turuncu listedeki teröristten itiraflar
Video Galeri
YKS'de ikinci oturum sona erdi
YKS'de ikinci oturum sona erdi
Video Galeri
Çiçek gibi Başkent
Çiçek gibi Başkent
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM