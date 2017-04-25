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  3. 25 Nisan 2017 14:50

Sincar yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu Karakoçak Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatında, belirlenen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

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