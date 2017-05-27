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  3. 27 Mayıs 2017 12:15

Singapurda Korkunç kaza kamerada

Dikkatsiz sürücünün çarptığı motosikletli otomobilin altında kaldı.

Video Galeri
İlginç karavan İstanbul yollarında
İlginç karavan İstanbul yollarında
Video Galeri
Arnavutköy Yaşam Merkezi'ne kavuşuyor
Arnavutköy Yaşam Merkezi'ne kavuşuyor
Video Galeri
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
Video Galeri
Motosikletli dumana boğuldu
Motosikletli dumana boğuldu
Video Galeri
İkizlerin protez bacak sevinci
İkizlerin protez bacak sevinci
Video Galeri
Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı
Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı