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ŞİŞLİ'DE FACİADAN DÖNÜLDÜ ! BİR BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ
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  3. 27 Eylül 2019 09:55

Sınıf arkadaşının yumrukladığı 13 yaşındaki çocuk öldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 13 yaşındaki öğrenci, okulda iki sınıf arkadaşının saldırısına uğradı. Kafasına darbe alan Diego adlı çocuk, bir hafta sonra hayatını kaybetti.

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