  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sınıfa girdiğinde önce öğretmen sandılar ama meğer akıl hakikaten yaşta değil baştaymış!

Sınıfa girdiğinde önce öğretmen sandılar ama meğer akıl hakikaten yaşta değil baştaymış!

Güncelleme:

Yozgat'ta ortaokul ve liseyi açıktan bitirdikten sonra üniversiteyi kazanan Ayşe Kayhan (59), Yozgat Bozok Üniversitesi'nde ilk derse katıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den!
İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz
Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı
İstanbul'da ''intikam'' dehşeti! Arkadaşının aracını kundakladı
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için ezber bozan açıklama
Ebrar Karakurt, Erik Dalı dersi verdi sosyal medya yıkıldı
Skandal görüntü: Vatandaş bu sefer gerçekten de ''meraktan'' ölecekti!
Bakın İstanbul trafiğini ''kimlerle'' paylaşıyoruz! Skandal görüntü
MİT ve Emniyet'ten 18 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!