Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınıfa girdiğinde önce öğretmen sandılar ama meğer akıl hakikaten yaşta değil baştaymış! Sınıfa girdiğinde önce öğretmen sandılar ama meğer akıl hakikaten yaşta değil baştaymış! 03 Ekim 2023 Salı Saat: 12:17 Güncelleme: 03 Ekim 2023 Salı 12:17 Yozgat'ta ortaokul ve liseyi açıktan bitirdikten sonra üniversiteyi kazanan Ayşe Kayhan (59), Yozgat Bozok Üniversitesi'nde ilk derse katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651bdc2b228796141a618973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den! İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı İstanbul'da ''intikam'' dehşeti! Arkadaşının aracını kundakladı Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için ezber bozan açıklama Ebrar Karakurt, Erik Dalı dersi verdi sosyal medya yıkıldı Skandal görüntü: Vatandaş bu sefer gerçekten de ''meraktan'' ölecekti! Bakın İstanbul trafiğini ''kimlerle'' paylaşıyoruz! Skandal görüntü MİT ve Emniyet'ten 18 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!