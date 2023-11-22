Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 13:15 Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655dd4c2a2ddec783f0b2923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı İstanbul'da vahşet! Anne ile kızını öldürüp intihar etti Kangal köpeğini tek hamlesiyle etkisiz hale getirdi! Şaşkına çeviren görüntü İstanbul'da yol çöktü İmamoğlu duyurdu: 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti