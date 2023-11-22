Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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