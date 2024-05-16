Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınıfta biber gazı şoku: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı Sınıfta biber gazı şoku: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 14:07 Güncelleme: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:07 Samsun'da bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun patlaması sonucu gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6645e8eb23dbb533690b2b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Ekmeğe 2 TL'lik zam İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı