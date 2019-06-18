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  3. 18 Haziran 2019 12:22

Sınıfta dehşet! Böyle öğretmen olmaz olsun!

Çin'in Hebei kentinde bir kreşte çekilen bu görüntüler yürek sızlattı. Sınıf öğretmeninin küçük çocuğa tokat attı, tekmeledi, yerlerde sürüklediği anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

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