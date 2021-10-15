Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınıfta öğrencisine şiddet uygulamıştı! Görüntüler ortaya çıktı Sınıfta öğrencisine şiddet uygulamıştı! Görüntüler ortaya çıktı 15 Ekim 2021 Cuma Saat: 00:20 Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsefe öğretmeni açığa alınmıştı. Olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61689f37a1d0fb02bb06e013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hasrete dayanamayan Aleyna Tilki'ye balonlu karşılama Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde Bodrum'da anıldı Taliban heyeti Ankara’da Nişantaşı'nda silahlı soygun: Böyle yakalandılar Boşanma aşamasındaki kıskanç koca dehşet saçtı Fulya ile Umudun Olsun programında iğrenç anlar İstanbul'da yağmur sonrası korkutan görüntü! Yollar böyle köpürdü İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu Yerli koronavirüs aşısından müjdeli haber! Başhekim sonuçları paylaştı