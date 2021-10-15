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  4. Sınıfta öğrencisine şiddet uygulamıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Sınıfta öğrencisine şiddet uygulamıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsefe öğretmeni açığa alınmıştı. Olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

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