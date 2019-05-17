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  3. 17 Mayıs 2019 08:44

Sınıfta skandal ! Öğrencilerden ''sarhoş'' öğretmenle selfie

Hindistan’da bir öğretmen aşırı alkol alınca okulda sızdı. Diğer öğretmenler, yerde yatan sarhoş öğretmeni kaldırarak bir sandalyeye oturttu ve fotoğraf çektirdi.

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