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  3. 30 Temmuz 2019 18:36

Sınır duvarına tahterevalli kurdular

ABD-Meksika sınırına iki taraftaki çocukların oynayabilmesi için tahterevalli kuruldu. ABD'li mimarların hayata geçirdiği bu proje Donald Trump hükümetinin uzun süredir Meksika sınırına duvar inşa etme ısrarına bir meydan okuma niteliği taşıyor.

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