Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 08:10 Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücüleri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, kavga anları kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d548d0cb372f90f901c113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı İstanbul'da okullar açıldı; trafik çilesi başladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu 16 yaşındaki çocuk, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü İstanbul'da sokak hayvanı katliamı: 25 kedi ve köpek öldürüldü İskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı