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Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücüleri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, kavga anları kameraya yansıdı.

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