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Sınır kapısında bir rekor kırıldı

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Sarp Sınır Kapısından 9 günlük bayram tatili dolayısıyla günlük ortalama 30 bine yakın vatandaş giriş çıkış yaparken günlük bin 800 adet aracın da sınır kapısını kullanarak geçiş yaptığı açıklandı.

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