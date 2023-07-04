Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınır kapısında bir rekor kırıldı Sınır kapısında bir rekor kırıldı 04 Temmuz 2023 Salı Saat: 07:45 Güncelleme: 04 Temmuz 2023 Salı 07:45 Sarp Sınır Kapısından 9 günlük bayram tatili dolayısıyla günlük ortalama 30 bine yakın vatandaş giriş çıkış yaparken günlük bin 800 adet aracın da sınır kapısını kullanarak geçiş yaptığı açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a3a3e0ea92f1700b75f303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da orman yangını Tanju Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü başladı Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı Trabzon'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Film gibi operasyon! Uyuşturucu baronunun sağ kolu ''Kara Mamba'' yakalandı