Anasayfa Video Galeriler Gündem Sınır kapısında Bulgar turist yoğunluğu Sınır kapısında Bulgar turist yoğunluğu 18 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 17:41 Alışveriş için Edirne'ye gelen binlerce Bulgar turist, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule’de giriş peronlarının sayısı 10’a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bdf314463aa654ac279cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG bombayı patlattı! İşte yerli otomobilin logosu Sokak ortasında şoke eden anlar! Maymun çetesinden intikam saldırısı: 250 köpek öldü Yerli otomobil TOGG için heyecanlandıran paylaşım; saat verildi Sosyal medya fenomeni Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe oldu Canlı yayında olay iddia: ''5'li çete CHP'nin İYİ Parti'nin kapısında bekliyor'' Fabrikada Suriyeli dehşet! 1 kişi öldürüldü Kuyumcuda kanlı soygun kamerada! Bir oturuşta 100 bardak çay içiyor