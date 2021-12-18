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Sınır kapısında Bulgar turist yoğunluğu

Alışveriş için Edirne'ye gelen binlerce Bulgar turist, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule’de giriş peronlarının sayısı 10’a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

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