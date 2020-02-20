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  3. 20 Şubat 2020 18:25

Sınır kapısında Korona virüsü alarmı !

İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası Van’ın Saray ilçesinde yer alan Kapıköy Gümrük Kapısında tedbirler alınmaya başlandı.

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Uşak'ta baraj çatladı; okullar tatil edildi, 2 köy boşaltılıyor!
Uşak'ta baraj çatladı; okullar tatil edildi, 2 köy boşaltılıyor!
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CHP'den Erdoğan'a: ''Bu neyin ayağı ?''
CHP'den Erdoğan'a: ''Bu neyin ayağı ?''
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İstanbul'da silahlı kavga: 2 kişi gözaltına alındı
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A Spor'da olay var! Canlı yayından kovuldu!
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Almanya'da ırkçı saldırı: 5'i Türk, 9 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da ırkçı saldırı: 5'i Türk, 9 kişi hayatını kaybetti
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