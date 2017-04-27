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  3. 27 Nisan 2017 17:50

Sınır karakoluna saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan Tekçe Karakolu'na havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

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