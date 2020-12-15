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BAKAN KOCA SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSUNU PAYLAŞTI
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  3. 15 Aralık 2020 19:15

Sinir krizi geçirdi, yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

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İstanbul'da binanın balkonları çöktü: Yaralılar var
İstanbul'da binanın balkonları çöktü: Yaralılar var
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona doğru
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Haydarpaşa'nın gizemi çözülüyor! Arkeologları şaşırtan keşif
Haydarpaşa'nın gizemi çözülüyor! Arkeologları şaşırtan keşif
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ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler
ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler
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CHP'li Gürer'den ''rapçileri'' kıskandıracak performans
CHP'li Gürer'den ''rapçileri'' kıskandıracak performans
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Ceza yedi, ''Çekmesin ünlü biriyim'' diye tepki gösterdi
Ceza yedi, ''Çekmesin ünlü biriyim'' diye tepki gösterdi
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