Anasayfa Video Galeriler Gündem Sinir krizi geçirip, evini ateşe verdi Sinir krizi geçirip, evini ateşe verdi 01 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 10:40 Adana’da sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç oturdukları apartman dairesini ateşe verip balkona çıkarak sigara içti. Bir süre sonra dumanlardan etkilenen genç itfaiye tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617f99f6929e9f21ad6f3043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da boğzda tedirgin eden görüntü Trafikte kalana Allah sabır versin! İstanbul durdu! Doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı ''Birinci ağızdan duydum'' deyip Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayınıve yardımcılarını açıkladı Seçim anketlerinde bir ilk! AK Parti ilk kez ikinci parti oldu Yerli otomobil TOGG'un montajından ilk görüntüler geldi Teleferikte korkunç ölüm! 30 metreden yere çakıldı Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama Kara kış sonunda geldi: Yollar buz pistine döndü